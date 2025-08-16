Зеленски съобщи за постигнат успех

Снимка Президентство на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че неговите войски са постигнали успехи на източния фронт, предаде ДПА.

"Защитаваме позициите си по цялата фронтова линия и за втори пореден ден постигаме успехи в някои изключително трудни райони в Донецка област", написа Зеленски в социалната мрежа "Екс" след среща с началника на украинската армия Олександър Сирски.

Зеленски уточни, че силите на Украйна имат успехи край градовете Добропиля и Покровск, допълва БТА.

Агенция Укринформ днес съобщи, че Първи Азовски корпус на Националната гвардия на Украйна, заедно други подразделения, е върнал украинския контрол върху шест села в района на Покровск.

"Главнокомандващият също така докладва за действията на нашите части в областите Суми, Харков и Запорожие. Благодарен съм на всички наши военнослужещи за тяхната издръжливост", отбеляза Зеленски в публикацията си след разговора със Сирски.

ДПА посочва, че не е могла да потвърди данните за ситуацията на бойното поле чрез независим източник.

Зеленски предупреди, че въпреки успешните настъпления, има опасност от руски контраатаки.

"Очакваме, че в следващите дни руската армия може да се опита да засили натиска и ударите си срещу украинските позиции, за да създаде по-благоприятни политически условия за преговори с глобални играчи", добави Зеленски в публикацията си в "Екс". "Документираме движението и подготовката на руските войски. Разбира се ще противодействаме, ако се наложи и асиметрично", увери Зеленски.

По-късно през деня украинската армия съобщи, че е изтласкала руските сили с около 2 км в някои части от фронтовата линия в района на Суми, в северната част на Украйна.

"Украинските военнослужещи продължават активните бойни действия, за да унищожат врага и да освободят нашите селища", написа украинският генерален щаб във "Фейсбук". В текста се посочва, че продължават сраженията край селата Алексеевка и Юнаковка, които се намират съответно на 5 км и 7 км от руската граница.

Русия, която контролира малко над 200 квадратни километра в региона, според украинския проект за картографиране на бойното поле "ДийпСтейт" (DeepState), не е коментирала твърденията на украинската армия.

