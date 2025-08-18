Зеленски със сако пред Тръмп

Кадър Ютуб

Зеленски е със сако пред Тръмп.

По-рано той слезе от самолета по тениска.

Ключов ден за войната в бившата съветска република, европейските лидери го придружават във Вашингтон

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и европейските лидери отиват в Белия дом за важна среща с американския президент Доналд Тръмп, от която зависи дали войната ще продължи, отбелязват световните агенции.

Небрежно облечен бе Зеленски и на срещата със специалния пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог.

Дали по сако няма пак да се възприеме като липса на уважение и да се стигне до ново дипломатическо фиаско, гадаят международни анализатори, пише Флагман.

Володимир Зеленски отиде на срещата с Келог по тениска

Междувременно украинския депутат от Върховната рада Артьом Дмитрук призова властите във Вашингтон да арестуват Зеленски като терорист.

„Неговите престъпления заслужават няколко доживотни присъди“, каза той.

Депутатът от Върховната рада Артьом Дмитрук обяви президента си за терорист

Президентът на САЩ пък коментира в социалните мрежи, че Зеленски може или да прекрати войната с Русия почти веднага, ако иска, или да продължи да се бие... без връщане на дадения от Обама Крим и без влизане на страната в НАТО.