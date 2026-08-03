Зеленски се надява натискът върху Москва да доведе до мир наесен

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Украинският президент Володимир Зеленски се надява до есента да постави Русия под такъв натиск, че тя "да се съгласи да сложи край на войната", предаде ДПА, цитирана от БТА.

По време на среща с украинските посланици в Киев той посочи, че е невъзможно да се предскаже точно кога ще се случи това.

Украинските удари с дронове със среден и голям обсег, международните санкции и дипломатическите усилия трябва да въздействат съгласувано, "за да не оставят на Русия друга алтернатива освен мира", каза Зеленски. "Ще работим много усилено, за да постигнем това тази есен", добави той.

В същото време обаче Зеленски се подготвя за поредна зима в условия на война, отбелязва ДПА. Той възложи на дипломатите на страната си да организират необходимата техническа подкрепа и оръжия от чуждестранни партньори. "Всеки посланик трябва да осигури оръжие за Украйна", заяви той.

Зеленски изтъкна съвместното разработване на системата за противоракетна отбрана "Фрея" с европейски партньори като "важен международен проект за Украйна".

Украинският президент обвини руския президент Владимир Путин, че протака края на войната и се подготвя за по-нататъшна мобилизация. Дори след почти четири години и половина на пълномащабна инвазия няма признаци, че Кремъл се отказва от военните си цели, заяви той.

Редица наблюдатели допускат, че след парламентарните избори в Русия в средата на септември може да последва нова вълна на мобилизация, посочва ДПА.

В края на юни украинският президент обяви 40-дневен период на операции на украинското разузнаване, целящи да убедят Русия да предприеме стъпки към мир.

Този период включваше зрелищните атаки срещу логистични центрове, принадлежащи на руската компания за онлайн търговия "Уайлдберис" (Wildberries). Четиридесетте дни изтичат утре.

Редактор "Екип на Петел",

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