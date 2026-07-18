Зеленски се срещна с Федоров и Сирски

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски се е срещнал с уволнения от него по-рано тази седмица министър на отбраната Михайло Федоров и с главнокомандващия украинските въоръжени сили Олександър Сирски. Това обяви Зеленски в социалната платформа "Телеграм", като анонсира предстоящи промени в армията.

По-рано през седмицата Зеленски призна за открит конфликт между Федоров и Сирски, отстрани Федоров от поста министър на отбраната и постави временно на негово място временно изпълняващия длъжността началник на службата за сигурност на Украйна Евген Хмара, припомня БНР. Решението му предизвика масови протести в столицата Киев и в други градове в подкрета на Федоров.

"Разбира се, чувам какво казват хората. Днес дълго разговарях с Михайло Федоров. Разговарях и с Олександър Сирски. Ще има решения за армията. Благодаря на всички, които се грижат за Украйна, защитават позициите на фронта и се опитват да върнат войната там, откъдето дойде - в Русия", написа Зеленски в "Телеграм".

Същевременно "Файненшъл таймс" съобщи, че президентът обмисля възможността да уволни Олександър Сирски. Британското издание като се позова на високопоставен източник от президентската администрация.

Зеленски е готов да уволни Сирски, ако намери негов заместник, който да гарантира плавното предаване на властта в рамията и да запази отбраната по 1200-километровата фронтова линия, пише "Файненшъл таймс".

Според цитирания източник през почивните дни Зеленски ще се срещне с военните командири, ще изслуша оценките им за ситуацията на бойното поле и ще разговаря с кандидатите за поста главнокомандващ въоръжените сили.

Редактор "Екип на Петел",

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