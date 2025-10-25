Зеленски се видя с крал Чарлз III

кадър: МС, архив

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Лондон, където беше посрещнат с кралски почести в замъка Уиндзор и се срещна с крал Чарлз III, съобщи БиБиСи.

След церемонията, включваща кралски салют и изпълнение на украинския национален химн, Зеленски инспектира 1-ви батальон на Гренадирската гвардия.

Това е третата среща между двамата за тази година. Предишните им разговори се проведоха през март в Сандрингам, след среща на върха на европейските лидери, и през юни - отново в замъка Уиндзор.

Кралски източници тогава съобщиха, че украинският президент е бил "топло посрещнат" и разговорите са продължили повече от час.

Крал Чарлз нееднократно е изразявал подкрепа за Украйна и лично за Зеленски. Той определи руската инвазия като "непровокирано нападение" и говори за "неописуема агресия" срещу украинския народ.

Посещението на Зеленски в Лондон предхожда участие в срещата на "коалицията на желаещите", на която ще присъстват британският премиер Кийр Стармър и други съюзници, предаде news.bg.

Според кореспондент на БиБиСи, подготовката за визитата е завършена, а основните теми на разговорите ще се фокусират върху засилване на международния натиск върху Русия и координация на военната и икономическата подкрепа за Украйна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!