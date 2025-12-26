Зеленски ще обсъди с Тръмп във Флорида гаранциите за сигурност за Украйна

Снимка: Фейсбук

Володимир Зеленски заяви днес, че през уикенда ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп във Флорида, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Украинският президент каза пред журналисти, че двамата лидери ще обсъдят гаранциите за сигурността на Украйна по време на неделните преговори и че планът от 20 точки, който ще бъде обсъждан, „е готов на около 90%“. Ще бъде обсъдено и „икономическо споразумение“, каза украинският президент, но той не можа да потвърди „дали нещо ще бъде напълно финализирано“.

Украинската страна ще повдигне и „териториални въпроси“, каза още Зеленски.

Той заяви, че Украйна „би искала европейците да се включат“, но изрази съмнение дали това ще бъде възможно в кратък срок. „Без съмнение, в близко бъдеще трябва да намерим формат, в който да присъстват не само Украйна и САЩ, но и Европа“.

Обявената среща е най-новото развитие в обширната дипломатическа инициатива на САЩ за прекратяване на почти четиригодишната война между Русия и Украйна, но усилията на Тръмп се сблъскаха с остро противоречащи изисквания от страна на Москва и Киев.

Коментарите на Зеленски дойдоха, след като вчера той заяви, че е имал „много добър разговор“ със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на Тръмп.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред репортери днес, че Кремъл вече е в контакт с представители на САЩ, след като специалният пратеник на Путин, Кирил Дмитриев, се срещна миналия уикенд с пратеници на САЩ във Флорида.

„Беше договорено да се продължи диалогът“, каза Песков.

Зеленски заяви във вторник, че би бил готов да изтегли войските си от Източна Украйна, която е индустриалният център на страната, като част от плана за прекратяване на войната, ако Русия също се оттегли и районът се превърне в демилитаризирана зона, наблюдавана от международни сили.

Въпреки че говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви вчера, че има „бавен, но непрестанен напредък“ в мирните преговори, Русия не е дала никакви индикации, че ще се съгласи на каквото и да е оттегляне от завзетите територии, отбеляза АП.

Всъщност Москва настоява Украйна да се откаже от останалата територия, която все още контролира в Донбас – ултиматум, който Украйна отхвърли.

Русия е превзела по-голямата част от Луганска област и около 70% от Донецка – двете области, които съставляват Донбас.

При руска въздушна атака е бил убит един човек и трима други са ранени, когато насочена въздушна бомба е ударила къща в украинската Запорожка област, а шестима души са ранени при ракетен удар по град Уман, съобщиха местни власти днес.

През изминалата нощ руски атаки с дронове срещу украинския град Николаев и предградията му оставиха част от града без ток, а енергийната и пристанищната инфраструктура бяха повредени от атаки с безпилотни летателни апарати в град Одеса.

Междувременно вчера Украинските въоръжени сили съобщиха, че са подпалили петролната рафинерия Новошахтинск в Ростовска област, като са използвали британските ракети „Сторм Шадоу“. Причинени са множество експлозии, уточни в „Телеграм“ украинският генералният щаб.

„Отчетени са множество експлозии. Целта е ударена“, се казва в съобщение в „Телеграм“. Губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар заяви, че един пожарникар е бил ранен при гасенето на пожара.

Украинските въздушни удари срещу руски рафинерии имат за цел да лишат Москва от приходите от износ на петрол, от които се нуждае, за да продължи пълномащабната си инвазия.

Русия иска да парализира електропреносната мрежа на Украйна, като се опитва да лиши цивилните от достъп до отопление, осветление и течаща вода, което според украинските власти е опит да „превърне зимата в оръжие“.

