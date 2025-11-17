Зеленски сключи историческа сделка с Макрон за 100 изтребителя "Рафал"

стопкадър: Ютуб

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа споразумение с Франция за получаването на 100 изтребителя „Рафал“ – ключова стъпка в усилията на Киев да укрепи дългосрочния си военен капацитет в борбата срещу руската инвазия, предава „Ройтерс“, цитиран от бТВ.

Зеленски е на посещение в Париж за разговори с президента Еманюел Макрон на фона на засилени руски удари през последните седмици и настъпление в югоизточната област Запорожие.

Украинският президент заяви, че е поръчал 100 изтребителя „Рафал“. Елисейският дворец потвърди броя, но не уточнява дали машините ще бъдат предоставени от френските военни запаси или ще бъдат закупени.

Телевизионни кадри заснеха как Макрон и Зеленски подписват споразумение за намерение за покупка на „френско отбранително оборудване“ пред изтребител „Рафал“ във военната база във Вилакюбле, в присъствието на френските и украинските знамена.

„Подготвено е историческо споразумение с Франция – ще има значително укрепване на нашата бойна авиация, ПВО и други отбранителни способности. Според програмата на визитата това ще стане в понеделник“, написа Зеленски в X.

Как Франция може да подсили украинската ПВО

От седмици се водят интензивни разговори как Париж може да подкрепи допълнително украинската противовъздушна отбрана. Това се случва на фона на политическа и бюджетна нестабилност във Франция, която поставя въпроси за реалните ѝ възможности.

Миналия месец Макрон обеща още изтребители „Мираж“ върху първоначалния ангажимент за шест машини, както и нова партида ракети Aster 30 за украинските системи SAMP/T, произведени от европейския консорциум MBDA.

Двама източници, запознати с преговорите, съобщиха пред „Ройтерс“, че предоставянето на многофункционалните изтребители „Рафал“ ще бъде част от 10-годишно стратегическо авиоспоразумение. Част от тях могат да бъдат взети директно от френските наличности, но по-големият брой ще бъде осигурен в дългосрочен план като част от украинската цел да разшири въздушния си флот до 250 бойни самолета, включително американски F-16 и шведски Gripen.

Обучението на пилотите за работа с толкова напреднала техника обаче ще отнеме време.

Източниците посочват още, че визитата на Зеленски може да доведе до договори за допълнителни системи SAMP/T – от съществуващите френски запаси или чрез бъдещи поръчки за ново поколение ракети и антидронови технологии. Засега остава неясно как точно ще бъдат финансирани тези сделки.

Предварително преди визитата Елисейският дворец заяви, че целта е „френското оръжейно майсторство да бъде в услуга на защитата на Украйна“ и да ѝ предостави системите, от които се нуждае за да отговори на руската агресия.

Според програмата на френското президентство Зеленски ще присъства на представяне от водещи производители, включително „Дасо“, преди да подпише писмо за намерение и конкретни договори по-късно през деня. Следобед ще се проведе отделен форум, който ще събере украински и френски компании от дроновата индустрия, за да обсъдят възможности за сътрудничество.

Франция, заедно с Великобритания, настоява за създаването на коалиция от около 30 държави, готови да изпратят войски и техника в Украйна или по западните ѝ граници след постигане на мирно споразумение с Русия.

Основната цел е да се гарантира, че Украйна ще разполага с достатъчно дългосрочна военна и икономическа подкрепа, за да поддържа армията си достатъчно силна и способна да възпира бъдещи руски атаки.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!