Зеленски участва във възпоменания и тристранна среща във Вилнюс

Кадър ютуб

Украинският президент Володимир Зеленски и съпругата му пристигнаха в литовската столица Вилнюс, където ще участват във възпоменателните събития по повод 163-та годишнина от Януарското въстание от 1863 г. - най-големият и най-продължителен въоръжен бунт срещу руското владичество на полска земя, съобщи Укринформ, като се позова на изявление на президентската канцелария.

Според Укринформ по време на посещението е планирана тристранна среща между украинския президент Володимир Зеленски, литовския му колега Гитанас Науседа и полския президент Карол Навроцки.

По думите на говорител на полския президент срещата между тримата е символична, защото общата история на съпротивата срещу Царска Русия намира паралел в сегашната битка на украинците срещу Русия, като именно този исторически паралел създава основа за разговори.

Полският говорител добави, че президентите се срещат не само по време на възпоменателните церемонии, но и за да обсъдят важни политически въпроси.

Според него по време на визитата "ще има момент, в който президентът Навроцки ще разговаря лично с президента Зеленски".

На въпрос дали ще бъдат обсъждани условията за мир в Украйна, говорителят на полския президент изтъкна, че те трябва да бъдат определени от самите украинци, а не да бъдат налагани отвън.

"Навроцки смята, че условията за мир следва да се определят чрез преговори с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп, но окончателното решение трябва да бъде взето от украинците", каза той, цитиран от БТА.

Зеленски и Навроцки вече се срещнаха по време на визитата на украинския президент във Варшава през декември миналата година, отбелязва Укринформ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!