Зеленски утвърди нов пакет санкции срещу руски официални лица и издателства

Президентът на Украйна Володимир Зеленски одобри днес решенията на Националния съвет за сигурност и отбрана за налагане на санкции срещу бившия председател на Конституционния съд на Украйна Олександър Тупицки, високопоставени руски представители и руски издателски компании, съобщава Укринформ, предава БТА.

С укази №834/2025 и №835/2025, публикувани на сайта на президентството, се въвеждат специални икономически и други ограничителни мерки. Първият указ обхваща осем души, замесени в престъпления срещу Украйна и украинските граждани - включително присвояване на селскостопанска собственост, зърнени култури и обекти на културното наследство, провеждане на информационни операции срещу страната и прилагане на руски образователни стандарти с антиукраински послания в окупираните територии.

Сред санкционираните фигури са финансистът Кирил Дмитриев, съветник на руския президент Владимир Путин, и бившият председател на Конституционния съд на Украйна Олександър Тупицки. В списъка влизат също министърката на селското стопанство на Русия Оксана Лут, първият заместник-министър на просветата Александър Бугаев, заместник-министърът на културата Андрей Малишев, заместник-министърът на науката и висшето образование Андрей Омелчук, генерал-лейтенантът Александър Зорин от преговорния екип за Украйна в Истанбул и ръководителят на отдела за оперативна информация към Федералната служба за сигурност Алексей Комков.

Вторият указ налага санкции върху пет руски издателства, обвинени в оправдаване на агресията и разпространение на пропаганда, насаждаща антиукраински настроения в окупираните региони на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област. Става въпрос за издателствата „Вечер“ („Вече“), „Книжен свят“, Издателска къща „Питер“, „Център Полиграф“ и „Яуза“.

Министерството на външните работи на Украйна е задължено да информира компетентните органи на ЕС, САЩ и други държави за прилагането на санкциите и да обсъди въвеждането на сходни мерки и от тяхна страна.

„Днешните санкции целят лица, работещи в правителствените структури на Путин, замесени в грабежи в окупираните територии, служители на руското военно разузнаване и пропагандни издателства. Всичко, свързано с войната в Русия, трябва да бъде блокирано“, коментира Зеленски в „Телеграм“.

До момента Украйна е наложила санкции срещу 36 руски компании и 18 души.

