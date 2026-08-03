Зеленски уволни посланика на Украйна в САЩ

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Украинският държавен глава Володимир Зеленски уволни посланика на Киев в САЩ Олга Стефанишина с президентски указ, съобщиха агенциите, цитирани от БТА.

"Олга Виталиевна Стефанишина се уволнява от поста извънреден и пълномощен посланик на Украйна в САЩ", се казва в текста на декрета, обнародван на сайта на президентството.

Стефанишина заемаше длъжността близо година. Освобождаването ѝ беше очаквано и за него се говореше от няколко седмици.

Тя е бивш вицепремиер на Украйна, а уволнението ѝ е част от вълна от кадрови промени на ключови постове, предприети от Зеленски в последно време.

Редактор "Екип на Петел",

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