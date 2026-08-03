Зеленски уволни посланика на Украйна в САЩ
Кадър Youtube
Украинският държавен глава Володимир Зеленски уволни посланика на Киев в САЩ Олга Стефанишина с президентски указ, съобщиха агенциите, цитирани от БТА.
"Олга Виталиевна Стефанишина се уволнява от поста извънреден и пълномощен посланик на Украйна в САЩ", се казва в текста на декрета, обнародван на сайта на президентството.
Стефанишина заемаше длъжността близо година. Освобождаването ѝ беше очаквано и за него се говореше от няколко седмици.
Тя е бивш вицепремиер на Украйна, а уволнението ѝ е част от вълна от кадрови промени на ключови постове, предприети от Зеленски в последно време.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!