Зеленски в Мюнхен: Тази война може да бъде прекратена с достойнство, за нас това е най-важно

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците за единство в речта си на Мюнхенската конференция по сигурността, предаде БНР. Трябва да има истински гаранции за сигурност за Украйна и за Европа, настоя Зеленски:

„Украйна е готова за споразумение, което да донесе реален мир за Украйна и за Европа. И съм убеден, че тази война може да бъде прекратена с достойнство. Това е най-важното за нас - с достойнство. Готови сме да вложим в общата сигурност всичко, което сме научили, отбранявайки се в годините на войната."

Няма нито една украинска електроцентрала, която да не е засегната от руските нападения, подчерта Зеленски.

Русия заговори за мир, когато атаките срещу нейни петролни съоръжения дадоха резултат, каза още украинският президент. Той нарече грешка отсъствието на Европа от масата за преговори.

Русия е атакувала Украйна с над 6 хиляди дрона през януари, каза още Зеленски.

Във връзка с ролята на Иран в подкрепа на Москва той заяви, че режимът в Техеран трябва да бъде спрян незабавно.

