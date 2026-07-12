Зеленски възнамерява да смени премиера Свириденко

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е предложил смяна на премиера Юлия Свириденко, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Благодарен съм на Юлия за ясната, стабилна и ефективна работа като министър-председател, за дългогодишната ѝ ползотворна служба в екипа на Украйна, и ѝ предложих възможността да оглави нова и важна сфера на отношенията с ключов партньор“, написа Зеленски в Екс.

„Очаквам, че заедно с депутатите ще направим съответните промени в правителството на Украйна“, добави той.

„Ще има промени и в ръководството на правоохранителните органи“, написа той малко по-късно в канала си в Телеграм, без да уточни причините за предстоящите промени в структурите за сигурност.

Редактор "Екип на Петел",

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