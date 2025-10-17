Зеленски вече е във Вашингтон за среща с Тръмп

Снимка: Президентство на Украйна, архив

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна във Вашингтон за разговори с американския си колега Доналд Тръмп относно доставките на оръжия, включително дългобойни ракети „Томахоук“. Това съобщи източник от делегацията на Зеленски пред АФП.

Анонимен източник от украинската делегация потвърди пристигането, без да предоставя допълнителни подробности, допълва БГНЕС.

Анонимен източник от украинската делегация потвърди пристигането, без да предоставя допълнителни подробности.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!