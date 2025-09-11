Зеленски за руските дронове над Полша: Не е инцидент, а умишлено действие

Кадър Youtube

Украинският президент Володимир Зеленски разкритикува западните и световните лидери заради „липсата на действия“ след навлизането на руски дронове във въздушното пространство на Полша, част от които бяха свалени от Варшава, предаде АФП, цитирана от БТА.

„Имаше повече от достатъчно изявления, но досега липсваха действия. Руснаците тестват границите на възможното. Те проверяват реакцията. Те наблюдават как действат въоръжените сили на страните от НАТО,“ заяви Зеленски в своето редовно обръщение.

"От 1 часа през нощта нашата армия проследяваше движението на руските дронове към полската граница. Това не беше инцидент или грешка, а умишлено действие. Русия използва както украинска, така и беларуска територия, за да навлезе във въздушното пространство на Полша", написа той в Х.

Той подчертава и че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен го е информирала за съвместната работа със САЩ за затягане на санкциите срещу Русия, предаде "Ройтерс".

Зеленски написа в социалната мрежа X, че по време на разговора си с Фон дер Лайен са обсъдили и използването на замразените руски активи и подкрепата за украинските деца.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!