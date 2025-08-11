Зеленски за срещата Тръмп - Путин: Отстъпките не могат да разубедят убиеца

Снимка: Президентство на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в понеделник, че отстъпките към Русия няма да я убедят да спре военните действия в Украйна и че е необходимо да се засили натискът върху Кремъл.

„Русия удължава войната и затова заслужава по-силен глобален натиск. Тя отказва да спре убийствата и затова не трябва да получава никакви териториални отстъпки или ползи“, написа Зеленски в социалната мрежа X, предава bTV.

„И това не е само морална позиция – тя е рационална. Отстъпките не могат да разубедят убиеца“, добави той, цитиран от Ройтерс.

Володимир Зеленски направи тези изявления броени дни преди срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска.

Американският президент окачестви срещата като опит за постигане на напредък в спирането на боевете и заговори за възможна размяна на територии между Киев и Москва.

