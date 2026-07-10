Зеленски за взривения олигарх в Монако и убийството на атентаторката Березовска: Следя случая отблизо

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски коментира за първи път опита за покушение срещу санкционирания украински бизнесмен Вадим Ермолаев в Монако и последвалото убийство на заподозряната за организацията на атентата.

По време на среща с журналисти Зеленски увери, че следи случая отблизо.

„Ще имам допълнителни доклади през следващите дни и, разбира се, ще информирам обществото“, заяви той.

Досега украинският президент не беше коментирал публично нито атентата, нито развитието по разследването.

На 29 юни мощна експлозия в жилищна сграда в Монако, на границата с Франция, рани тежко трима души. Според съобщения в медиите цел на нападението са били магнатът Вадим Ермолаев и негови близки. Най-тежко е пострадала жена, за която се твърди, че е негова любовница – лекарите са ампутирали и двата ѝ крака.

Премиерът на Монако Кристоф Мирман определи инцидента като планиран терористичен акт, а главният прокурор на княжеството Стефан Тибо го класифицира като опит за убийство. В отговор украинската прокуратура образува наказателно производство за поръчков опит за умишлено убийство.

Разследването получи неочакван обрат, след като край Киев беше открито тялото на украинската гражданка Анастасия Березовская, сочена за основен организатор на атентата. За нейното убийство бяха задържани действащ служител на Главното управление на разузнаването (ГУР) към Министерството на отбраната и бивш военен. На двамата вече са повдигнати обвинения.

Арестът на служител на ГУР идва дни след като се появиха други съобщения за напрежение, свързано с украинското разузнаване. В началото на юли руски източници разпространиха твърдения за кампания, водена от бившия шеф на ГУР срещу министъра на отбраната.

Редактор "Екип на Петел",

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