Зеленски заговори за напредък за мира

кадър: БНТ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е имал много "конструктивен" разговор със специалния пратеник на Съединените щати Стив Уиткоф и със зетя на президента Тръмп - Джаред Къшнър.

Тримата са обсъдили как Русия да бъде убедена да се включи в потенциално споразумение за край на войната.

Украйна е решена да продължи съвместно работата си с американската страна до постигането на истински мир, написа Зеленски в платформата Екс, предаде БНТ.

Към момента Русия не дава признаци, че е готова на отстъпки и продължава масираните си атаки срещу Украйна.

Утре британският премиер Киър Стармър ще посрещне в Лондон президентите на Украйна и на Франция, както и германския канцлер. Четиримата ще обсъдят текущите преговори между Киев и Вашингтон.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!