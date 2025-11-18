Зеленски заминава за Турция, за да "съживи преговорите за край на войната в Украйна

Булфото

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че планира да пътува утре за Турция, където да съживи преговорите за край на войната в Украйна, продължаваща вече над три години и половина, предаде Ройтерс. Държавният глава ще пътува за Турция след днешната си визита в Испания.

"Подготвяме се да съживим преговорите и сме разработили решения, които ще предложим на нашите партньори. Да се направи всичко възможно да бъде сложен край на войната e от първостепенна важност за Украйна", каза Зеленски за предстоящите си си срещи в Турция, предаде БТА.

Той добави, че страната му работи и за възобновяване на размяната на военнопленници с Русия.

Кремъл обвини миналия месец Киев в нарушаване на Истанбулския преговорен процес за възможно мирно решение на конфликта.

"Процесът е на пауза заради нежеланието на режима в Киев да отговори по какъвто и да било начин на въпросите, които ние поставихме", заяви тогава говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналиста от руската държавна телевизия Павел Зарубин, цитиран от ДПА.

Делегации от Москва и Киев се срещнаха нееднократно от май тази година за преки преговори в турския мегаполис Истанбул.

Бяха договорени няколко размени на военнопленници и на тела на убити военнослужещи, но Русия отказва да оттегли своите основни претенции, поради което не се вижда мирно споразумение в близко бъдеще.

