Земеделският министър: Няма сключен договор за защита от градушки по самолетен способ

кадър: Петел

За градушките бях уведомен от директора на Агенцията за борба с градушките, че за 2026, 2027 и 2028 г. няма сключен договор за защита от градушки по самолетен способ. Това съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски.

Той заяви, че защитата става по два начина. „Единият е чрез ракети, отделно поради измененията в климата, държавата започна там, където не може да се изградят ракетни площадки, имаше договори за защита със самолетен способ“, кометира Абровски, цитиран от "Дарик".

„Преди 5 минути разбрах, че от януари досега обществената поръчка някъде се тътри из ведомствата. Разпоредил съм да се направи абсолютна проверка. Ако има някакво неглижиране, трябва да се поеме отговорност, а не отговорността да носят земеделските производители“, категоричен бе той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!