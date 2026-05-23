Земеделският министър: Шестте държавни горски предприятия са във фактически фалит

Министърът на земеделието Пламен Абровски съобщи, че шестте държавни горски предприятия в България са във фактически фалит.

По думите му, ако през 2023 година предприятията са били на печалба от половин милион лева, те са приключили 2025 г. със загуби от 11 милиона евро, предаде БНР.

Според него, основната причина за финансовото състояние на държавните горски предприятия е дългото неглижиране на проблемите:

Той не уточни дали ще бъдат сменени ръководителите на държавните горски предприятия ,но обяви амбиция до края на годината дружествата да бъдат финансово стабилизирани.

