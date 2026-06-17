Земеделският министър за блокираните цистерни: Мляко има. Не виждам какъв е проблемът, че държавата налага контрол

кадър: БНТ

Министърът на земеделието, храните и горите Пламен Абровски отхвърли предупрежденията на млекопреработвателите, че има риск от поскъпване на млечни продукти заради компрометирана суровина след дълги проверки по границите.

„Количествата, които влизат отвън, са минимални. От 1 януари до 1 юни са влезли 7,5% отвън. Мляко има“, коментира министърът, цитиран от бТВ.

„Не виждам какъв е проблемът в това, че най-накрая държавата налага контрол и то 100% контрол“, подчерта той.

От Българската асоциация на млекопреработвателите обявиха, че над 50 цистерни със сурово мляко, внос от държави от Европейския съюз, са се вкиснали през последната седмица заради забавяне на резултати от проби, наложени заради нова заповед на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Според млекопреработвателите суровото мляко има 72 часа годност. В този период то трябва да бъде транспортирано до мандрите чрез цистерните. Заради новите тестове, въпреки че млякото идва от държави от Европейския съюз, цистерните престояват по-дълго на границата, а млякото се вкисва и става негодно.

Редактор "Екип на Петел",

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