Земеделското министерство обмисля помощ за аквакултурите, засегнатите от сушата

Булфото

МЗХ обмисля възможност за предоставяне на държавна помощ „de minimis“, за да се подпомогнат засегнатите от маловодието производители и произтичащите от него затруднения при отглеждането на аквакултури. Това каза министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов по време на заседание на Консултативния съвет по риба и рибни продукти.

Вследствие на последните промени в Регламент (ЕС) № 717/2014 на Комисията от 27 юни 2014 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis“ в сектора на рибарството и аквакултурите се въвежда нов максимален размер на помощта – до 40 хил. евро за три бюджетни години за едно предприятие.

Националният таван за България е определен на 760 хил. евро за три бюджетни години, което ще даде възможност за реална подкрепа на засегнатите от маловодието стопанства.

Министър Тахов подчерта, че значителният финансов ресурс по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021–2027 г. дава реални възможности за растеж, модернизация и икономическа стабилност.

„Само с ясни приоритети, основани на партньорство, доверие и предвидимост, можем да постигнем устойчиво бъдеще и развитие на сектора“, категоричен бе министърът.

Той каза още, че е важно да се работи в посока намаляване на административните бариери и въвеждане на целеви стимули, които да дадат нови възможности за развитие на устойчив и конкурентоспособен бизнес.

„Секторът, който представлявате, е от стратегическо значение за страната ни, особено предвид излаза ни на Черно море и потенциала, който то предлага.

Днес на една маса са събрани хора, от чиято експертиза, визия и отговорност зависи бъдещето на рибарството и свързаните с него дейности, затова е необходимо да търсим и намираме решения заедно“, каза още министър Тахов.

По отношение на собствеността на пристанищата „Балчик“ и „Созопол“, заместник-министър Стефан Бурджев заяви, че те трябва да останат собственост на дружеството „Рибни ресурси“ ЕООД, а не на общините, в които се намират.

Заместник-министърът на земеделието и храните Иван Капитанов информира членовете на Консултативния съвет, че са проведени срещи с представители на компетентните министерства и на местната власт с цел предприемане на действия за подобряване на състоянието на пристанищата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!