Земеделци готови да съдят БАБХ, ако не им обясни методологията за определяне на таксите

Снимка: БАБХ

Ако държавата не обясни методологията, по която определя таксите, събирани от Агенцията по храните, браншови организации в земеделието ще заведат колективна жалба в съда.

Това обяви председателят на асоциацията на зърнопроизводителите Илия Проданов.

По думите му никой в държавата не е аргументирал завишените такси, които ще направят българските стоки неконкурентни, предава БНР.

"Таксата за износ на пшеница става 4 лв. на тон. На пристанище Варна, ако дойде кораб 50 000 тона да натовари пшеница, за която и да е държава в света, тази фитосанитарна такса е 200 000 лв. за този кораб.

Какво получава като услуга този кораб една проба от страна на БАБХ, която струва не повече от 300 лв.? Същият кораб, ако застане 150 км по-нагоре на Констанца и натовари 50 000 тона, същата фитосанитарна услуга ще я получи за 1000 евро", коментира Проданов.

