Земеделци губят поминъка си след наводненията

кадър: Нова тв

Поройните дъждове унищожиха оранжериите с марули и домати

Тежки водни бедствия нанесоха огромни щети в Югозападна България през последните дни, като едно от най-пострадалите населени места е село Ново Делчево, община Сандански. Поройните дъждове наводниха къщи, дворове и улици, но най-тежкият удар е върху поминъка на местното население – оранжерийното производство.

"Щетите са тотални, няма нищо здраво. Оранжериите са скъсани. Домат, маруля — всичко се е намокрило. 100%. Един домат не сме откъснали", споделят отчаяни земеделци, цитирани от NOVA.

Огромни количества готова продукция – марули и домати, са напълно унищожени. Производителите алармират, че проблемите няма да приключат с оттеглянето на водата. Преовлажняването на почвата в оранжериите ще направи невъзможно влизането на техника и обработката на земята за дълъг период от време.

Инфраструктурни проблеми

Според потърпевшите фермери, основната причина за мащаба на бедствието е занемарената инфраструктура и липсата на превенция от страна на институциите.

"Цялата река течеше вътре в оранжериите. Един канал няма изчистен. Реката не е чистена 30 години", разказват местните жители, цитирани от NOVA.

Разходите, вложени в продукцията, възлизат на хиляди левове, които според производителите са безвъзвратно загубени. Мнозина от тях споделят, че са на ръба на оцеляването и обмислят да се откажат от земеделието след този пореден удар.

Бедствено положение

Ситуацията в региона остава усложнена. Припомняме, че заради интензивните валежи общините Сандански и Петрич обявиха бедствено положение. Кметът на община Сандански Атанас Стоянов потвърди за тежката обстановка в селата Ново Делчево, Джигурово и Лешница, където има множество сигнали за наводнени имоти.

