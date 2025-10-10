Земеделци на протест пред Дома на Европа в защита на българското производство

Булфото

Протест под наслов: "Защита и подкрепа на българското производство" на 38 земеделски организации се провежда в този момент пред сградата на Европейския парламент в София.

Протестиращите настояват за повече прозрачност, справедливост, и работещи правила, както и за "премахване на дискриминационните механизми при подпомагането на сектора", обясни пред БНР Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите:

"Целта ни не е да струпаме 5000 човека и да задръстим цяла София, и да ни псуват повечето граждани, защото те не разбират какъв е проблемът, а целта е да демонстрираме на комисаря по земеделие, че ние имаме единна позиция, която се различава от тази на двама-трима човека и на две-три организации. Нашата позиция е в подкрепа на българския министър на земеделието. Нарича се Георги Тахов".

Движението в района на сградата на Европейския парламент в София е блокирано.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!