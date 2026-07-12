Земеделци затвориха границата при Ивайловград

Снимка: Булуфото, илюстративна

Земеделелците затвориха границата за Гърция при Ивайловград. Фермерите са около 40 и разполагат с техника. Исканията им са граничният преход Ивайловград- Кипринос да се отвори за камиони и селскостопанска техника, тъй като в момента е само за МПС до 3,5 тона. Това е втори протесг в рамките на седмица.

„Основното ни искане е Ивайловград най-после реално да стане част от шенгенското пространство. Настояваме да бъдат премахнати забранителните знаци за движение на камиони с обща допустима маса над 3,5 тона през бившия граничен пункт Ивайловград – Кипринос, за да можем свободно да продаваме земеделската си продукция в Гърция. Гръцките складове, които изкупуват продукция, са на около 10 минути път. Ако трябва да продаваме в България, губим почти цял ден за един курс“, сподели пред бТВ Христо Парасарев, организатор на протеста.

„Сега можем да превозваме продукцията с превозни средства до 3,5 тона, но в тях се товарят между 800 и 1500 килограма. Това означава много повече курсове, загуба на време и допълнителни разходи. Предпочитам да загубя 2-3 цента на килограм, отколкото да загубя 5-6 цента и цял ден да пътувам до Любимец или Харманли, за да продам продукцията си“, посочи той.

Парасарев сподели, че в момента се жъне твърда пшеница и от години продават продукцията си в Гърция.

„Граничният пункт действително е изграден първоначално за леки автомобили, защото тогава е имало митнически контрол. Сега обаче сме в Шенген и необходимостта от постоянно присъствие на митнически служители вече е отпаднала. Според нас няма причина да не се разреши преминаването и на по-тежки превозни средства“, обясни той.

„Още по време на предизборната кампания поставихме въпроса пред народни представители. Знам, че вече е задействана процедура за промяна на статута на пункта, така че да отпадне ограничението той да се използва само за лични нужди и да могат да преминават и други автомобили. Подадени са искания до съответните министерства и следим развитието на процедурата", заяви още Парасарев.

Той сподели, че това е вторият им протест. След първата демонстрация колегите са настояли да организират нова, защото досега са изчерпали всички законови възможности. „Миналата година внесохме подписка, но получихме отговор, че знаците няма да бъдат премахнати. Имаше и други подписки със същия резултат“.

„Изчерпали сме всички други възможности, които законът предлага“, посочи Парасарев.

„По информацията, с която разполагаме, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) не може самостоятелно да премахне ограниченията, тъй като решението зависи от междудържавни договорености между България и Гърция“, каза той.

От АПИ излязоха с позиция по случая.

„Със знаците, ограничаващи движението на автомобили над 3,5 тона по път II-59 Ивайловград – граница Гърция и на входа на село Славеево, се спазват регламентите на междуправителствена спогодба между България и Гърция, която е от 2008 г.“, посочиха от агенцията.

По думите им в процеса на функциониране на граничния пункт Ивайловград – Кипринос е постигната договореност между двете държави през него да преминават моторни превозни средства със следните технически параметри - ширина до 3 метра, полезен товар до 3,5 тона и автобуси, превозващи до 50 пътници. „Поради това на второкласния път II-59 Ивайловград - Славеево – граница Гърция преди близо 18 година е поставена пътна сигнализация за движение на превозни средства до 3,5 тона.

„В изпълнение на постигнатата междуправителствена договореност АПИ няма правомощията да премахне знак В18 „Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената“, коментираха от АПИ.

Редактор "Екип на Петел",

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