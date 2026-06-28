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Земеделците номинираха Николай Ненчев за кандидат-президент. Бившият министър на отбраната в кабинета "Борисов" 2 е издигнат по решение на Управителният съвет на БЗНС, съобщиха от партията, цитирани от novini.bg.

Сред посочените мотиви им да заложат на своя бивш лидер са "заплахите пред финансовата стабилност, демократичния конституционен ред и европейската ориентация на България, както и необходимостта демократичната общност да се обедини около силна кандидатура за предстоящите президентски избори",

Ненчев ще провежда и разговори с политически сили от демократичната общност за обща кандидатпрезидентска двойка, която да не е свързана "с наследниците на БКП и репресивния апарат на ДС", съобщават още от БЗНС.

За кандидат за вицепрезидент от БЗНС предлагат бившата журналистка Цвета Кирилова, която направи гражданско сдружение "Азбукари", което развива културна дейност.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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