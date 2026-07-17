Земетресение 7,3 по Рихтер в Мексико

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Съобщено е за опасност от цунами

Предупреждение за цунами е издадено след земетресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер, регистрирано близо до бреговете на Чиапас, Мексико, съобщи Геоложката служба на САЩ, цитирана от Sky news. По-късно беше магнитудът беше намален на 7,3.

Земетресението разтърси Пуерто Мадеро, голямо тихоокеанско пристанище и рибарски град, разположен на около 13 км от границата с Гватемала. Трусът е бил на дълбочина 10 км.

Възможно е образуването на опасни вълни цунами в рамките на 300 км от епицентъра, което излага на риск бреговете на Мексико, съобщиха от Геоложката служба на САЩ. Подобни трусове създават риск и от свлачища.

В региона са последвали вторични трусове. Националната сеизмологична служба на страната съобщава за няколко по-слаби земетресения в района, с магнитуди от 5,2, 4,5 и 6,1.

Губернаторът на южномексиканския щат Оахака заяви, че земетресението е било усетено с „умерена интензивност“ в столицата на щата. Саломон Хара заяви в социалните мрежи, че не са докладвани сериозни щети.

Трусът е бил усетен и в столицата на Гватемала - Гватемала Сити, съобщи "Ройтерс".

Също така се съобщава, че земетресението е усетено и в Ел Салвадор.

Възможно е да се образуват вълни с височина до 1 метър край бреговете на Мексико и Гватемала, информира Системата за предупреждение. Според прогнозите, вълните ще бъдат по-малко от 0,3 м над нивото на прилива по крайбрежията на Колумбия, Коста Рика и Еквадор, както и в Ел Салвадор, Хондурас, Никарагуа, Панама и Перу.

Досега няма жертви, ситуацията се следи, съобщи президентът на Гватемала Бернардо Аревало. Няма съобщения за щети в мексиканските щати Чиапас и Табаско, заяви президентът на страната. Издадено е предупреждение да не се приближават до плажове през следващите шест часа поради риска от цунами.

Terrifying moments as buildings sway violently following a powerful 7.4-magnitude earthquake off Mexico's Pacific coast. pic.twitter.com/rJju7oHef2 — Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) July 17, 2026

Редактор "Екип на Петел",

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