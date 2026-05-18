Земетресение е усетено край Бургас

18.05.2026 / 18:30 0

Слабо земетресение е регистрирано в непосредствена близост до град Бургас в понеделник.

Епицентърът на труса е на територията на язовир Мандра, на 12 км от областния център, а магнитудът му е бил 1,8 по Скалата на Рихтер, по данни на Европейския сеизмологичен център. 

Земетресението е регистрирано в 13:17 часа, пише Блиц.

Няма данни да е усетено от жители в близките населени места. 

