Земетресение е усетено край Бургас
Снимка Пиксабей
Слабо земетресение е регистрирано в непосредствена близост до град Бургас в понеделник.
Епицентърът на труса е на територията на язовир Мандра, на 12 км от областния център, а магнитудът му е бил 1,8 по Скалата на Рихтер, по данни на Европейския сеизмологичен център.
Земетресението е регистрирано в 13:17 часа, пише Блиц.
Няма данни да е усетено от жители в близките населени места.
