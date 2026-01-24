Земетресение край Благоевград

кадър: НИГГГ-БАН

За регистрирано земетресение с магнитуд 2.7 в района на град Благоевград съобщиха от Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН.

Трусът е регистриран днес, 24 януари, в 06:50 ч.

Епицентърът е на 30 км от град Разлог, на 50 км от град Кюстендил и на 80 км от град София, посочват от НИГГГ-БАН.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!