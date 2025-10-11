Земетресение край бреговете на Камчатка

снимка: Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5,8 бе регистрирано днес близо до източния бряг на полуостров Камчатка в руския Далечен изток, предаде Ройтерс, като се позова на германския Изследователкки център за геофизични науки (GFZ).

Трусът е с дълбочина от 10 километра, уточни центърът, допълва БТА.

Миналия месец губернаторът на Камчатския край Владимир Солодов каза, че от 30 юли насам в региона са регистрирани около 2000 земетресения.

