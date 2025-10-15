Земетресение между Варна и Добрич

кадър: EMSC

Земетресение с магнитуд 3,3 по Рихтер бе регистрирано тази сутрин, 15 октомври 2025 г., в 05:37 UTC (08:37 местно време) в североизточна България, показват данните на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът е бил на 33 км северно от Варна и на 18 км източно-югоизточно от Добрич, с дълбочина около 30 км, пише "Морето".

До момента няма данни за пострадали хора или нанесени щети.

Има данни, че е усетено от хората.

