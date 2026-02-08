Земетресение на остров Крит

Снимка Пиксабей

Земетресение с магнитуд от 5,0 по скалата на Рихтер е регистрирано на остров Крит, предаде Фокус.

Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 181 км западно от Ираклион, Гърция, на 57 км югозападно от Кисамос, Гърция, на дълбочина 31 км.

Трусът е регистриран в 0:33 часа местно време (съвпада с българското).

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!