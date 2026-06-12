Земетресение от 4,9 удари Азербайджан

кадър: EMSC

В Азербайджан е регистрирано земетресение с магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер. Това показва справка в сайта на Европейският сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 60 км североизточно от Евлах, в 15:13 часа местно време, на 23 км северно от Гьойчай , на дълбочина 42 км., предаде "Фокус".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!