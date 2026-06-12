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Земетресение от 4,9 удари Азербайджан

12.06.2026 / 22:50 0

кадър: EMSC

В Азербайджан е регистрирано земетресение с магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер. Това показва справка в сайта на Европейският сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на 60 км североизточно от Евлах, в 15:13 часа местно време, на 23 км северно от Гьойчай , на дълбочина 42 км., предаде "Фокус".

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