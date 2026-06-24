Земетресение от 5,3 по Рихтер в Егейско море
24.06.2026 / 11:59 0
кадър: EMSC
Земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер разтърси района на Додеканезите в Гърция. Това показва справка на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), предаде "Фокус".
Трусът е регистриран на 193 км източно от Ираклион, на 19 км югоизточно от Карпатос, на дълбочина 17 км.
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