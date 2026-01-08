Земетресение от 5.3 по Рихтер в Таджикистан

кадър: EMSC

Земетресение с магнитуд 5.3 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Таджикистан. Това показва справка в сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център EMSC, предаде "Фокус".



Трусът е регистриран на 261 км югозападно от Шаче, Китай, на 101 км югоизточно от Мургоб, Таджикистан, на дълбочина 56 км.



Засега няма информация за евентуални пострадали или щети.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!