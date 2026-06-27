Земетресение от 5,4 по Рихтер удари Пакистан
Снимка Пиксабей
Земетресение с магнитуд 5,4 по скалата на Рихтер разтърси Пакистан, съобщава WION.
То е регистрирано в 08:36 часа местно време на дълбочина 35 километра.
Не се съобщава за пострадали и причинени материални щети, пише novini.bg.
Припомняме, че две мощни земетресения с магнитуд над 7 по Рихтер разтърсиха Венецуела. Бедствията взеха десетки жертви. Пентагонът обяви, че подготвя хуманитарна мисия в помощ на южноамериканската страна.
Starlink пък предложи безплатен интернет за един месец на своите абонати във Венецуела. Турция изпрати спасителни екипи и хуманитарна помощ.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!