Земетресение от 5,4 по Рихтер удари Пакистан

Снимка Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5,4 по скалата на Рихтер разтърси Пакистан, съобщава WION.

То е регистрирано в 08:36 часа местно време на дълбочина 35 километра.

Не се съобщава за пострадали и причинени материални щети, пише novini.bg.

Припомняме, че две мощни земетресения с магнитуд над 7 по Рихтер разтърсиха Венецуела. Бедствията взеха десетки жертви. Пентагонът обяви, че подготвя хуманитарна мисия в помощ на южноамериканската страна.

Starlink пък предложи безплатен интернет за един месец на своите абонати във Венецуела. Турция изпрати спасителни екипи и хуманитарна помощ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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