Земетресение от 5,5 по Рихтер разтърси Узбекистан
Земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер разтърси Западен Узбекистан, показва справка на сайта volcanodiscovery, предаде "Фокус".
Земетресението е станало на разстояние около 130 километра от селището Бухара, а епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 10 километра.
Няма съобщения за жертви или материални щети.
