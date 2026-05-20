Земетресение от 5.5 по Рихтер в Турция
кадър: EMSC
Земетресение с магнитуд 5.5 по скалата на Рихтер удари Източна Турция, показва справка на сайта на Европейският-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), предаде "Фокус".
Трусът е регистриран на 123 км североизточно от Шанлъурфа, на 21 км югоизточно от Малатия, на дълбочина 10 км.
Земетресението е регистриран в 09:00 часа местно време (съвпада с българското).
