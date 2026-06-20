Земетресение от 5,7 по Рихтер край Камчатка, последвано от серия трусове

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5,7 е регистрирано край източното крайбрежие на полуостров Камчатка, съобщиха от местния филиал на Единната геофизична служба на Руската академия на науките (РАН).

"Координатите на епицентъра са 52,7046 северна ширина и 161,0863 източна дължина“, се посочва в съобщението на службата в Telegram, предава "Фокус".

Трусът е започнал в 02:46 ч. по Гринуич (UTC). Общо от този момент насам в района са регистрирани четири земетресения.

Ден по-рано, според данните на учените, са отчетени най-малко 15 труса с магнитуд до 6,3. Министерството на извънредните ситуации предварително издаде предупреждение за опасност от цунами, което впоследствие е отменено.

Редактор "Екип на Петел",

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