Земетресение от 5.8 по Рихтер е регистрирано на остров Ява

Пиксабей

Земетресение с магнитуд 5,7 бе регистрирано днес край индонезийския остров Ява, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Световната агенция се позова на информация от Европейския средиземноморски сеизмологичен център.

Трусът е бил с дълбочина от 138 километра.

