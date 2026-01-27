Земетресение от 5.8 по Рихтер е регистрирано на остров Ява
27.01.2026 / 08:46 0
Пиксабей
Земетресение с магнитуд 5,7 бе регистрирано днес край индонезийския остров Ява, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Световната агенция се позова на информация от Европейския средиземноморски сеизмологичен център.
Трусът е бил с дълбочина от 138 километра.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!