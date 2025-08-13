Земетресение отново разлюля Турция

Снимка: Пиксабей

Трус с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистриран днес в 17:45 ч. в района на град Кадирли в окръг Османие, Югозиточна Турция, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Земетресението е било на дълбочина 5,12 километра, като за момента няма данни за нанесени щети и пострадали хора.

