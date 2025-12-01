Земетресение отново разтърси Западна Турция

Снимка: Пиксабей

Земетресение с магнитуд 3,0 по скалата на Рихтер е регистрирано в Западна Турция днес. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 61 км югоизточно от Балъкесир, на 9 км югоизточно от Синдерги, и е било с дълбочина от 11 км.

По данни на EMSC трусът е регистриран в 16:42 ч. местно време (15:42 ч. българско време).

До момента няма данни за пострадали или щети.

