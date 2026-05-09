Земетресение разлюля Аржентина
Земетресение от 3.4 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Аржентина преди час, видя Фокус.
Според Европейския средиземноморски сеизмологичен център, дълбочината на труса е междинна - 232 км, а епицентърът е на 203 км западно от Сан Салвадор де Хухуй. Държавите в близост, където вероятно също е усетено земетресението, са Чили и Боливия.
Засечени са 21 потенциални предтруса и не се очакват вторични.
