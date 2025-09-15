Земетресение разлюля България с първия звънец

Кадър БАН

Силно земетресение с магнитуд от 3,4 е разтресло района на Бургас тази сутрин. Това сочи справка в сайта на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН. Земният трус е регистриран в 9:01 часа. Епицентърът е на 7,9 км от Сунгурларе, на дълбочина от 17 км.

За момента не се съобщава за жертви и разрушения.

Земният трус е регистриран и от Европейският сеизмологичен център, като отново магнитудът е посочен, че е 3,4 по Рихтер.

