Земетресение разлюля Иран
Земята в Иран се разтърси.
Земетресение с магнитуд 4,3 е регистрирано днес в района на южния ирански град Гераш, предаде Ройтерс, позовавайки се на американския Институт за геоложки изследвания.
Трусът е бил на 10 км дълбочина, отбелязва Институтът.
Не се споменава за жертви или разрушения, предава БТА.
