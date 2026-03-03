Земетресение разлюля Иран

Снимка Пиксабей

Земята в Иран се разтърси.

Земетресение с магнитуд 4,3 е регистрирано днес в района на южния ирански град Гераш, предаде Ройтерс, позовавайки се на американския Институт за геоложки изследвания.

Трусът е бил на 10 км дълбочина, отбелязва Институтът.

Не се споменава за жертви или разрушения, предава БТА.

