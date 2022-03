Земетресение разлюля Турция

Снимка Булфото

Силен трус разтърси земята в съседна на България държава.

Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер в южния турски окръг Адъяман, съобщи Си Ен Ен Тюрк. Трусът, регистриран в 15.38 ч. местно време (14.38 българско), е бил усетен и в близките окръзи Малатия и Газиантеп, информира БТА.

Според данни на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации епицентърът на труса е бил в град Челикхан. Той е станал на дълбочина 7,06 км. Земетресението е предизвикало паника сред населението. По първоначални данни няма пострадали хора или нанесени щети.

Eyewitnesses reported shaking in #Turkey 5 min ago (local time 15:38:20)⚠At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection.❗ pic.twitter.com/9tKd25JZR9