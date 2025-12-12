Земетресение разлюля Вранча

Снимка: Пиксабей

Земетресение с магнитуд 3,9 е регистрирано през изминалата нощ, в 03:54 ч. местно (и българско) време в румънския сеизмичен район Вранча, предаде Националният институт по геофизика.

Епицентърът на труса е локализиран на дълбочина от 87,7 км. Най-близките градове до епицентъра са Фокшани (47 км в западна посока), Сфънту Георге (64 км на изток), Бузъу (64 км на север), Брашов (76 км на изток) и Плоещ (94 км в североизточна посока).

Още едно земетресение с магнитуд 2 по скалата на Рихтер е било регистрирано във Вранча в четвъртък, става ясно още от разпространената информация.

През декември в Румъния са регистрирани осем земетресения с магнитуд между 2 и 3,5, припомня БТА. Най-силните земетресения тази година бяха с магнитуд 4,4, припомнят местните медии. Трусовете бяха регистрирани съответно на 13 февруари в окръг Бузъу и на 11 май в окръг Вранча.

Миналата година най-силното земетресение бе с магнитуд от 5,4 и бе регистрирано в окръг Бузъу на 16 септември.

