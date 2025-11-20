Земетресение разлюля имението в Ергенът, откараха една от дамите в болница

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ

Природата показа непривлекателното си лице в „Ергенът: Любов в рая“, след като земетресение разтърси имението. Отначало раздруса леко, но след това по-яко. Участниците се разбягаха на всички страни и застанаха до колоните в стаите, а след това излзоха навън.

Най-стресната изглеждаше Виктория, която призна, че е получила паник атаки.

Изскочи ми сърцето, краката ми трепереха и не можех да дишам, призна тя.

Красимир пък намери сили да се пошегува.

Искате ли да намерите любовта в рая и да останете тук, подхвърли той, може би, за да успокои другите. А Виктор взе да му приглася, като отбеляза, че щял да се уплаши, ако бил трезвен.

Габи Бланко пък разкри, че е помислила, че ще умрат и тръгнала да си стяга багажа. Когато разбра, че няма да умрат, тя уточни, че не се страхувала толкова да умре като цяло, а да умре от вода.

Малко след това обаче тя пострада, след като падна лошо и бе откарана в болница.

Там при нея неотлъчно беше Кяалоян. След като Габи се завърна в къщата с изкълчен крак, Калоян я носеше на ръце навсякъде.

Беше до мен, мъкна ме и като чувал с картофи. Направо мъж мечта, заяви емоционално в романтичното риалити по бТВ Габи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!