Земетресение разлюля земята край Бургас
Снимка Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН, Сеизмологична служба
Земетресение с магнитуд от 2,5 по Скалата на Рихтер е регистрирано в неделя сутринта на територията на България.
Епицентърът му е в непосредствена близост до бургаското село Венец, община Карнобат.
По данни на НИГГГ към БАН дълбочината на труса е била 12 км.
Земетресението е регистрирано в 9:12 часа сутринта, пише Блиц.
Няма данни да е усетено от жители на населените места в региона.
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