Земетресение разлюля земята край Бургас

Снимка Национален институт по геофизика, геодезия и география към БАН, Сеизмологична служба

Земетресение с магнитуд от 2,5 по Скалата на Рихтер е регистрирано в неделя сутринта на територията на България.

Епицентърът му е в непосредствена близост до бургаското село Венец, община Карнобат.

По данни на НИГГГ към БАН дълбочината на труса е била 12 км.

Земетресението е регистрирано в 9:12 часа сутринта, пише Блиц.

Няма данни да е усетено от жители на населените места в региона.

Редактор "Екип на Петел",

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